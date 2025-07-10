Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 01:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 01:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

        Beykent Mahallesi 85004. Sokak'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen 3 otomobil kazaya karıştı.

        Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polisin havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Araban'da içme suyu şebekesi yenileniyor
        Araban'da içme suyu şebekesi yenileniyor
        Gaziantep'te iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Gaziantep'te iki motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasında
        Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteğ...
        Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteğ...
        Gaziantep'te çocuklara yönelik robotik kodlama kursu
        Gaziantep'te çocuklara yönelik robotik kodlama kursu