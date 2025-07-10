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        Doğu Koruma ve Milli Parklar'dan Huzurlu Yaylasında inceleme

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye'deki Huzurlu Yaylasında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:08
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        Doğu Koruma ve Milli Parklar'dan Huzurlu Yaylasında inceleme
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye'deki Huzurlu Yaylasında inceleme yaptı.

        Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları zirvesindeki bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylasına çıktı.

        Tabiat Parkı ilan edilen 152 hektar alanda yapılan planlama çalışmalarını yerinde değerlendiren heyet, yürütülecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

        ​​​​​​​Heyet, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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