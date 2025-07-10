Doğu Koruma ve Milli Parklar'dan Huzurlu Yaylasında inceleme

Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları zirvesindeki bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylasına çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve beraberindeki heyet, İslahiye'deki Huzurlu Yaylasında inceleme yaptı.

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