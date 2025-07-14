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        Gaziantep'te apartmanın çatısı yangında hasar gördü

        Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:18 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:18
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        Gaziantep'te apartmanın çatısı yangında hasar gördü
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        Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Emek Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçların desteğiyle çatıdaki yangını söndürdü.

        Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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