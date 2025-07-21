Gaziantep'te yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden bir inşattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi'nde yapımı süren 5 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan S.K. dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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