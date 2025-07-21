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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:09
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik çalışmalarıyla son bulduğu ifade edildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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