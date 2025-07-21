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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:55
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

        İ.G. (47) idaresindeki 48 NY 015 plakalı otomobil, T.A'nın (25) kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosikletle Hatay Bulvarı Yeni Mahalle'de çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki yolcu M.A. (25) yaralandı.

        Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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