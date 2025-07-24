Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 23:37 Güncelleme: 24.07.2025 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 7 arazöz, 2 su tankı, 5 su ikmal aracı, 2 helikopter, 2 iş makinesi, 11 teknik personel, 124 söndürme işçisi ve 15 jandarma personeliyle müdahale edildi.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        Macron: Filistin devletini tanıyacağız
        İsrailli bakandan Macron açıklaması
        İsrailli bakandan Macron açıklaması
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Trump'tan Musk açıklaması
        Trump'tan Musk açıklaması
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tırın park halindeki araca çarpıp alev alması güvenlik kameras...
        Gaziantep'te tırın park halindeki araca çarpıp alev alması güvenlik kameras...
        Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        Gaziantep'te tütün kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
        İpekyolu Kalkınma Ajansı "Yeşil Fırsatlar" bilgilendirme toplantısı düzenle...
        İpekyolu Kalkınma Ajansı "Yeşil Fırsatlar" bilgilendirme toplantısı düzenle...
        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi
        Gaziantep'te 'Çevre Bilinci ve İsrafı Önleme' semineri düzenlendi