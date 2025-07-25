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        Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:30
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        Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezleri ziyaret etti.

        Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tunç, Buğday Tanesi Protez-Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden merkez hakkında bilgi alan Tunç, merkezde protez desteği alan ve tedavi gören vatandaşlarla sohbet etti.

        Ardından Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Tunç, burada çocuklarla yakından ilgilendi, engellilerden oluşan müzik grubunu dinledi.

        Bakan Tunç son olarak Aile Akademisi'ne ziyarette bulundu.

        Tunç'a ziyaretlerinde Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel ve diğer ilgililer eşlik etti.

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