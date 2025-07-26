Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı yüzde 3,1 arttı

ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 138 ülke ve serbest bölgeye 851 milyon 866 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye yılın ilk yarısında 138 ülke ve serbest bölgeye 171 bin 849 ton ürün satarak 851 milyon 866 bin dolar gelir elde etti.

Geçen yılın ocak-haziranda 826 milyon 18 bin dolar olan kuru meyve ve mamulleri ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 3,1'lik artış gösterdi.

- Kuru üzüm zirvede

En çok gelir 237 milyon 464 bin dolarla kuru üzümden sağlanırken, bunu sırasıyla 166 milyon 197 bin dolarla kuru incir ve 151 milyon 109 bin dolarla kuru kayısı takip etti.

Türkiye'den en çok kuru meyve alan ülke grubu yüzde 43,1'lik pazar payı ve 366 milyon 890 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

Ülke bazında ise en çok dış satım yüzde 5,9 artış ve 111 milyon 449 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 108 milyon 762 bin dolarla ABD ve 97 milyon 121 bin dolarla İngiltere izledi.