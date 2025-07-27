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        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki son antrenman ile tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:46
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        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki son antrenman ile tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

        Yeni transfer Enver Kulasin'de takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Alanyaspor ile oynayacağı dördüncü hazırlık maçının ardından Kayseri Kampı'nı tamamlayacak ve 3 günlük iznin ardından 2 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep'te toplanacak.

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