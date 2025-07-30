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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan kişiyi jandarma yakaladı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:41
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        Gaziantep'te kaçak kazı yapan kişiyi jandarma yakaladı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde kaçak kazı yapan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, Ş.N. kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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