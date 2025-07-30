Gaziantep'te kaçak kazı yapan kişiyi jandarma yakaladı

Ekipler, 15 ile 45 metrelik iki ayrı kuyu kazan şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bir ikamette kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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