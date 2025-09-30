Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Partili Şahin'den Hassa Tüneli Projesine dair açıklama

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Hassa Tüneli Projesi'nin finansman ve izin süreçlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:43 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:43
        AK Partili Şahin'den Hassa Tüneli Projesine dair açıklama
        Şahin, yazılı açıklamasında, projenin Amanos Dağları'nın altından geçecek bir tünel sistemiyle Gaziantep'i İskenderun Körfezi'ne bağlayacağını aktardı.

        1,4 milyar avroluk dış kaynak sağlanan projenin yer tahsisi ve çevresel etki izinlerinin başlatıldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında her biri 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek. Tünel sistemi, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan başlayarak Dörtyol Kavşağı ve Nurdağı-Kırıkhan güzergahından Hassa Kavşağı'na bağlanacak. Projenin, bölgedeki limanlara erişimi hızlandırarak Hassa'yı lojistik üs haline getirmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerimizin çeşitli güzergahlarındaki ulaşım mesafelerinde önemli kısalmalar yaşanacaktır. Ayrıca proje kapsamında, 26 kilometre bağlantı yolu, 23,5 kilometre demiryolu hattı, 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 gişe noktası ve 5 menfez inşa edilecek. Hassa Tüneli Projesi'nin şu an itibariyle finansman ve izin süreçleri de tamamlanma aşamasında. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya uzanacak kara ve demiryolu ağını da içerisine alan proje, Gaziantep'in uluslararası lojistik merkez konumunu güçlendirecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

