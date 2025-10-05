Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "koruyucu aile seferberliği" başlatıldı

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'te 188 olan koruyucu aile sayısının artırılması amacıyla "koruyucu aile seferberliği" başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:50
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu aile bilincini yerleştirmek amacıyla proje hazırlandı.

        Projeye Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri başta olmak üzere, kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları dahil oldu.

        Proje kapsamında sinema salonlarında her film öncesi koruyucu aile videosu yayımlanırken, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde broşür dağıtılıyor, tanıtım yapılıyor.

        Kamu araçları başta olmak üzere birçok araca "Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım" çıkartmaları yapıştırılırken, bir alışveriş merkezi önünde "koruyucu aile durağı" oluşturuldu.

        - 241 çocuk sıcak yuvaya kavuştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, AA muhabirine, Gaziantep'te şu anda 188 ailenin 241 çocuğa yuva olduğunu, projeyle birlikte ilerleyen zamanda bu sayının yukarılara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

        Bu yıl yaptıkları çalışmalarda 22 çocuğu koruyucu ailelerle buluşturduklarını dile getiren Zeybek, "Birçok ilde koruyucu aile ile ilgili çalışmalar yapılıyor ama biz Gaziantep olarak bunu bir seferberliğe dönüştürdük ve ilin bütün kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, herkesin desteğini alarak tanıtım seferberliğiyle bu konuyu öne çıkarmak istiyoruz. Biz bu projeyi başlattığımızdan beri öncesine göre daha fazla kişinin kurumumuza gelerek bu konuyla ilgili bilgi aldığını gördük." dedi.

        Vali Kemal Çeber ile eşi Neslihan Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere kentte hem kamu hem özel kuruluşların desteğini aldıklarını, bu proje için el ele vererek güç birliği yaptıklarını vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

        "Farkındalık oluşturacak projeler yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep FK-Galatasaray maçında futbolcular ellerinde 'Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım' pankartı ile sahaya çıktı. Maç sonrası bazı aileler, koruyucu aile hakkında bilgi almak için bize başvuruda bulundu. Televizyon ve radyo programlarına arkadaşlarımız çıkıyor. OSB'de fabrikalara giderek oradaki personellere koruyucu aileliği anlatıyoruz. El broşürleri ve afişler dağıtıyoruz. 188 olan ailemizi daha fazla sayıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Her çocuğumuz sıcak bir yuvada büyüsün istiyoruz ve buna gayret ediyoruz. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. 'Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım' sloganımızla isteyenleri koruyucu aile olmaya davet ediyorum."

        - Maddi olanaklar sağlanıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Yurdagül Yıldırım ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'de ikamet eden, en az ilkokul düzeyinde mezun, düzenli gelire sahip, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş, çocuğu olsun ya da olmasın 25-65 yaş aralığında herkesin koruyucu aile olabildiği bilgisini verdi.

        Koruyucu aile olan kişilere maddi olanak sağlandığını belirten Yıldırım, "Talepte bulunan ailelerimize çocuğun harcamalarına ilişkin buna karşılık gelecek şekilde çocuğun yaşına göre koruyucu aile ücreti ödüyoruz. Çocuğun bir raporu varsa engelliler için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Bunun gibi ekstra bazı maddi olanaklar mevcut." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

