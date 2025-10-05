Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bir kişi, ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:26
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Göllüce Mahallesi'nde Yaşar T. (40) ile ağabeyi Mehmet T. (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar T, ağabeyi Mehmet T'yi bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Mehmet T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan şüpheli Yaşar T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

