Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
