Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 2 tabanca, 3 silah gövdesi, 3 şarjör, 95 fişek ve muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

