Gaziantep'te Aile Maratonu düzenlendi

Gaziantep'te Amatör Spor Haftası kapsamında Aile Maratonu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Gençlik Spor Daire Başkanlığı ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde aileleri spora teşvik ederek birlikte aktivite yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Akkent Atletizm Sahası’nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Numan Nafiz Şahin, ailenin sporun temelinin başladığı ilk yer olduğunu söyledi.

İş birlikleriyle sahada olmaya devam edeceklerini belirten Şahin, "Ailede alışkanlık olarak kazandırılan ve sporla başlayan her şey büyüyene kadar devam ediyor. Hep beraber el birliği ile bu dijital ve monoton çağda çocuklarımızı sporla birlikte yetiştirmeye ve onlara bu alışkanlığı kazandırmış olacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Umut Zeybek de, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek "Maratonumuz 3 etaptan oluşacak. İlk etapta 'Baby Run' kategorisinde bebeklerimiz yarışacak. Daha sonra anne, baba ve 2 çocuktan oluşacak olan bayrak yarışı gerçekleştirilecek. Sorasında hep beraber iştirak edeceğimiz aile koşusu ile finali yapacağız." ifadelerini kullandı.