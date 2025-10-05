Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın söndürüldü
GATEM Toptancılar Sitesi 60415 Nolu Cadde'de kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinin depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 araç ve 25 personelin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
