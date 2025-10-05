Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:04
        Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan işyerinde çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        GATEM Toptancılar Sitesi 60415 Nolu Cadde'de kuruyemiş imalatı yapılan iş yerinin depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 10 araç ve 25 personelin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

