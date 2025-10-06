Habertürk
Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıldı

        Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ele geçirilen işletme kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:11
        Gaziantep'te bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda satan iş yeri kapatıldı
        Gaziantep'te, Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ele geçirilen işletme kapatıldı.

        Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin, bir iş yerine yaptığı denetime katıldı.

        Bu kapsamda Aktoprak Mahallesi'nde iş yerine yapılan denetimde 200 kilogram 404 varil bozulmuş reçel, marmelat, 20 kilogram 60 kova salça ve 1098 kilogram 350 gramlık kavanozlarda bozuk fasulye konservesi ele geçirildi.

        Aynı zamanda işletme sahibinin de ürünlerin son kullanma tarihlerini yeniden belirleyerek satışa sunmak için kendi sistemiyle etiketleme yaptığı tespit edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletmenin mühürlendiğini ve kapatma cezası uygulanacağını bildirdi.

        İşletme sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her ürünün güvenli olması bizim sorumluluğumuzdadır. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye göz yummayacağız. Bu tür girişimler, hem vicdansızlık hem de suçtur. Şehitkamil'de kimsenin vatandaşın sağlığını riske atmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

