        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 07.10.2025 - 16:54
        GAÜN Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 8 öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüş, İlahiyat Fakültesi önünden başladı.

        İngilizce ve Türkçe "Kahrolsun İsrail", "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Gazze için kampüsler ayağa", "Antep'ten Gazze'ye selam" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez yemekhanesine kadar yürüyen öğrenciler, Gazze'ye destek mesajı verdi.

        Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, "İslam dünyasını ayağa kaldırmak için fikir üretmekten vazgeçmeyin. Sahip olduğunuz potansiyelin ve birikimin yüksek olduğunu biliyoruz ancak fikir üretirken zihinsel ön yargılardan kurtulmak gerektiğini unutmayın." dedi.

        Programda ayrıca şiirler ve ezgiler okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

