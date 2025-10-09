Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:41
        Gaziantep'te 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 7 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

