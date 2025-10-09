Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı" düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:04 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:29
        Gaziantep'te "Deprem Gerçeği ve Gaziantep'in Afet Yönetimi Teknik Toplantısı" düzenlendi
        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, etkinlikte Avrupa'nın her bir yanından dayanışma ruhuyla gelen parlamenterlerin de yer aldığını ifade etti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem sonrasında gerçekleşen dönüşümü gözlemlemek için Gaziantep'te olduklarını dile getiren Vilcinskas, şöyle konuştu:

        "Avrupa Birliği üye devletleri olarak hemen Türkiye için desteği harekete geçirdik, elimizden gelen her şeyi yaptık. Dayanışma fonlarımız da aynı şekilde mobilize edildi. 400 milyon avronun üzerinde bir destek fonu afetten sonra ortaya konulan toparlanma çabaları için devreye konuldu. Gaziantep'te biz yereldeki liderliğin nasıl önemli olduğunu gördük. Yereldeki vizyonun nasıl etkili olabileceğini gördük. Avrupa Birliği devletleri olarak eğer bir amaç uğruna bir araya gelirsek, birleşirsek, sadece sağlık, eğitim ya da altyapı alanında değil, her alanda bir arada çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Toplumların ekonomik kalkınma araçlarına erişimleri söz konusu olduğunda nasıl sürdürülebilir ve nasıl kaliteli nitelikli ortamlar sunabileceğini görmüş olduk. Yerel yönetimler bunu destekle gerçekleştirebilir."

        Gaziantep'in muazzam bir ilerleme sağladığını ifade eden Vilcinskas, "Avrupa Birliği ve Türkiye'nin birlikte çalışmalarını burada görmeye devam edeceğiz. Daha fazla ne yapabiliriz, nasıl işbirliklerine imza atabiliriz ve bu işbirliğini nasıl güçlendirebilirizi konuşacağımız günler olacak. Özellikle de önceliklendirilmesi gereken alanlar varsa Gaziantep için, bölge için ya da Türkiye için onları da görmüş olacağız. Bu vesileyle ben aynı zamanda uluslararası ve yerel medyanın da başarı hikayesini vurgulamak istiyorum. Çünkü Gaziantep sadece Türkiye'de değil, AB'de ve dünya çapında da gayet yakinen tanınan bir şehir." ifadelerini kullandı.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise dünyanın birçok ülkesinde değişik afetlerde incelemede bulunduğunu ifade ederek, "Yeniden yapılanma sürecinde, artık öyle bir çalışıyoruz ki 'bir daha afet olursa'ya ilişkin her şeyi değerlendiriyoruz. Mikro ölçekleme yapıyoruz, yani çok sık aralıklarla zemin etüdü yapıyoruz. Bölgeye en uygun malzemeleri kullanıyoruz, tamamen bilimin ışığında çalışıyoruz." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Avrupa Birliği Konseyi'nden gelen katılımcıları kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Şahin, "Biz AB Konseyi'ne güven duyuyoruz, AB'ye güven duyuyoruz, kuruluş felsefesine inanıyoruz. Dünyada savaş istemiyoruz, çocuklar öldürülsün istemiyoruz, yeni Hitlerlere meydan verilsin istemiyoruz. O yüzden bizim AB ile AB Konseyi ile çok daha sıkı çalışmamız lazım. Hepimiz insanız ve hepimizin insani değerler ve iyilik üzerinde yapacak çok işimiz var. İyileri kümeleştirmeliyiz, kötülüğü yalnızlaştırmalıyız. Dünyada kötülüğü yok etmeliyiz. Siz bunun için kuruldunuz, biz de bunun için kurulduk." diye konuştu.

        Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

