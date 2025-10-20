Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

        Lige Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Daha sonra genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep FK, kan değişikliğinin ardından taraftarını sevindirmeye başladı.

        3. haftadan itibaren sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından da hanesine 2-0'lık galibiyet yazdıran kırmızı-siyahlılar, son olarak da dün sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

        Güneydoğu temsilcisi, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 maçından 5'inden galibiyete uzanan taraf oldu, 2 maçta ise beraberliği değiştiremedi.

        17 puanlı Gaziantep FK, ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        İsrail: Ateşkes yeniden uygulanmaya başladı
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Erhürman’a tebrik mesajı
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi
        Kedisi sayesinde kanser olduğunu öğrendi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlan...
        Gaziantep'te düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı tamamlan...
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor: 3-2
        Gaziantep FK - Hesap.com Antalyaspor: 3-2