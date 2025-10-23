Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Oğuzeli ilçesinde Nar suyu ve Nar ekşisi yolculuğu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:11
        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Oğuzeli narı, nar suyu ve nar ekşisi yolculuğu başladı.

        İlçede 15 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli lezzetlerden Oğuzeli narı, belediye tarafından yaptırılan tesiste el değmeden doğal olarak makinede hazırlanıyor.

        Oğuzeli Belediyesi Nar İşletme Tesisi Sorumlusu Furkan Akten, vatandaşların bahçesinde ürettiği ürünleri burada suyunun sıkıldığını söyledi.

        Akten, vatandaşların narlarını tesise getirdiğini ve burada suyunun sıkıldıktan sonra evlerine götürüp kaynatma işlemini yaptıklarını, bu şekilde nar ekşi elde edildiğini, kabuk ve zar kısmının ayrıştırılıp, çekirdek kısmının geri dönüşüm alanlarına getirildiğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

