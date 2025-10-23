Oğuzeli ilçesinde Nar suyu ve Nar ekşisi yolculuğu başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Oğuzeli narı, nar suyu ve nar ekşisi yolculuğu başladı.

İlçede 15 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli lezzetlerden Oğuzeli narı, belediye tarafından yaptırılan tesiste el değmeden doğal olarak makinede hazırlanıyor.

Oğuzeli Belediyesi Nar İşletme Tesisi Sorumlusu Furkan Akten, vatandaşların bahçesinde ürettiği ürünleri burada suyunun sıkıldığını söyledi.

Akten, vatandaşların narlarını tesise getirdiğini ve burada suyunun sıkıldıktan sonra evlerine götürüp kaynatma işlemini yaptıklarını, bu şekilde nar ekşi elde edildiğini, kabuk ve zar kısmının ayrıştırılıp, çekirdek kısmının geri dönüşüm alanlarına getirildiğini anlattı.