Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 16 dosyası bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö'yü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

