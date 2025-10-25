Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:32 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te "dolandırıcılık" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan 16 dosyası bulunan ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ö'yü, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güve...
        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Yılmaz, Fenerbahçe karşısında takımına güve...
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi kışa hazır
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi kışa hazır
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Tü...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te "Terörsüz Tü...
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Gaziantep'te ziyaretlerde...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Gaziantep'te öğrencilerle buluşt...