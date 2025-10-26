Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        MHP Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programını başlattı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programı kapmasında vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:21
        MHP Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programını başlattı
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programı kapmasında vatandaşları ziyaret etti.

        MHP Gaziantep İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla doğrudan temas kurarak sorunlarını dinleyebilmek için "Hayırlı Günler Komşum" programı başlatıldı.

        Bu kapsamda MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Seçkin, MHP Şahinbey İlçe Başkanı Seyit Karlı Savcı, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Fevzi Değirmenci ve partinin diğer üyeleri kent merkezinde ziyaretlere başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sermet Atay, MHP olarak vatandaşın her zaman yanında olduklarını belirterek, "50 yıldır terör belasıyla mücadele eden bir milletiz. Bugün artık bu acıyı geride bırakmak istiyoruz. MHP olarak terörle pazarlık yapılmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne zarar verecek hiçbir girişime izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ise programın gönül köprüsü oluşturacağını dile getirerek kentin her sokağında, her kapısında yer alacaklarını ifade etti.

        Açıklamada, programların farklı tarih ve yerlerde devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

