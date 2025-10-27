Gaziantep protokolünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gaziantep'te protokol üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetin, milletin azim ve kararlılığının en güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyet’in milletimizin ortak iradesiyle şekillenen en büyük kazanım olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da, Cumhuriyetin çağdaşlaşma, kalkınma ve toplumsal ilerlemenin sembolü olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise, Cumhuriyetin kardeşliğin, birlik, beraberlik, huzur ve refahımızın teminatı olduğunu dile getirdi.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türk milletinin tarihin her döneminde bağımsızlık ve özgürlükten asla taviz vermediğini belirtti.