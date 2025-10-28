Gaziantep'te "Türk Dünyası Piyanistler Buluşması" gerçekleşti

Etkinlik, sanatçılara çiçek ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Doç. Dr. Samir Mirzayev, Prof. Dr. Ergüzel Şahbaz, Pelin Ece Acar, Tagiat Arakkeyev, Öğr. Gör. Züleyha Abdulnayeva ve İlayda Asu da konser programında yer aldı.

Proje yöneticiliğini Doç. Dr. Samir Mirzayev'in yaptığı konserde, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'de ki sanatçılar sahne aldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk dünyasından sanatçılar bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Sanat ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Piyanistler Buluşması" konseri gerçekleştirildi.

