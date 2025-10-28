Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.

Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

