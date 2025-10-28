Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligin 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.
Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.
Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.
Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
