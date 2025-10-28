Habertürk
Habertürk
        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

        Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:36
        Ligin 3. haftasında takımın başına geçen teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son 7 maçında 5 galibiyet 2 beraberlik alarak 4. sırada kadar yükselmişti.

        Dün evinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta 4-0 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz ile ilk yenilgisini yaşadı.

        Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçını da kaybetti.

        Gaziantep ekibi, 17 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor.

        Güneydoğu temsilcisi 11. hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

