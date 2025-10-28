Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 16:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:18
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyet'in bir milletin yeniden doğuşunun, hürriyetine ve onuruna sahip çıkışının en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

        Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyet, yokluklar içinde var olmayı başaran, tüm imkansızlıklara rağmen onurundan ve inancından vazgeçmeyen büyük Türk milletinin eseridir. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesini devletin temeline yerleştiren en büyük kazanımdır. Bugün, 102 yıl önceki o kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde, bağımsızlık aşkı, adalet anlayışı ve vatan sevgisi vardır. Bizler, ecdadın emanet ettiği bu değerlere sahip çıkıyor, her alanda güçlü, üretken, adil ve çağın gerekliliklerine ayak uyduran bir Türkiye için çalışıyoruz."

        Birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlar için çalışmayı sürdüreceklerini aktaran Şahin, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bir yaşam biçimidir. Kadim tarihinin yön gösterdiği, parlak geleceğinin ışık tuttuğu Türkiye için mücadelemiz hiç durmayacaktır. Bu inançla, Cumhuriyetimizin 102'nci yılını büyük bir gururla kutluyor, aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ilelebet sürmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

