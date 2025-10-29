Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 235 gram esrar, 2 tüfek ve tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

