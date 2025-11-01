Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

çalıntı motosiklet, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, 5 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 11 zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

