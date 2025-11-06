Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve kapatılan işletmenin mahkemeye itirazı reddedildi

Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan ve 3 gün süreyle kapatılan zincir marketin mahkemeye itirazı reddedildi.

Şahinbey Belediyesi, bir süre önce son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir markete 3 gün kapatma cezası verdi.

Kararı mahkemeye taşıyan zincir marketin itirazı, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Adliyesi bahçesinde yaptığı açıklamada, belediye olarak halkın sağlığı için iş yerleri ve marketleri sürekli denetim altında tuttuklarını söyledi.

Geçen yıl yapmış oldukları market denetimlerinde 192 bin son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdiklerini belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine para cezası uyguluyorduk. Ancak gördük ki para cezası bunların bu işten vazgeçmeleri için yeterli olmuyor. Bunun üzerine yılbaşında belediye meclisinden karar aldık. 'Halkın sağlığını korumak bizim görevimiz' dedik. Bu tür bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte de tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerini kapatma kararı aldık ve bu tarihten sonra önemli ölçüde bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında düşüş oldu."