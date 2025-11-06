Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve kapatılan işletmenin mahkemeye itirazı reddedildi

        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan ve 3 gün süreyle kapatılan zincir marketin mahkemeye itirazı reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve kapatılan işletmenin mahkemeye itirazı reddedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan ve 3 gün süreyle kapatılan zincir marketin mahkemeye itirazı reddedildi.

        Şahinbey Belediyesi, bir süre önce son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir markete 3 gün kapatma cezası verdi.

        Kararı mahkemeye taşıyan zincir marketin itirazı, Gaziantep 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Adliyesi bahçesinde yaptığı açıklamada, belediye olarak halkın sağlığı için iş yerleri ve marketleri sürekli denetim altında tuttuklarını söyledi.

        Geçen yıl yapmış oldukları market denetimlerinde 192 bin son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdiklerini belirten Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Bozuk ve tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine para cezası uyguluyorduk. Ancak gördük ki para cezası bunların bu işten vazgeçmeleri için yeterli olmuyor. Bunun üzerine yılbaşında belediye meclisinden karar aldık. 'Halkın sağlığını korumak bizim görevimiz' dedik. Bu tür bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte de tamamen ruhsatını iptal ederek iş yerini kapatma kararı aldık ve bu tarihten sonra önemli ölçüde bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında düşüş oldu."

        Kapatma cezası alan bir zincir marketin belediyeyi mahkemeye verdiğini dile getiren Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

        "Mahkeme, belediyenin denetim yapma, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini kapatma yetkisi olduğunu ve bunun hukuka ve kanuna uygun olduğuna oy birliğiyle karar verdi. Bu hem bizim belediyemiz için bir emsal karar, elimizi güçlendirdi. Hem de bu uygulamayı yapacak belediyeler için emsal bir karar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalışt...
        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalışt...
        Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücü, umreden dönen eşini karşı...
        Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücü, umreden dönen eşini karşı...
        Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Nurdağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te otomobil kamyona çarptı: 3 ölü
        Gaziantep'te otomobil kamyona çarptı: 3 ölü
        Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü