        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te asayiş olayları 10 ayda geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 22 azaldı

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın 10 ayında, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüş olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:41
        Gaziantep'te asayiş olayları 10 ayda geçen yılın ayını dönemine göre yüzde 22 azaldı
        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın 10 ayında, asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüş olduğunu belirtti.

        Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş istatistiklerini paylaştı.

        Kişilere karşı işlenen suçlardan konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 19, kasten öldürmede yüzde 23, çocuğun cinsel istismarında yüzde 5 azalma olduğunu belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 78 motosiklet hırsızlığında yüzde 71, oto hırsızlığında yüzde 66, evden hırsızlıkta yüzde 37, işyeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 43, yağmada yüzde 32 ve dolandırıcılıkta yüzde bir azalma oldu. Toplamda da olay sayılarına da baktığınızda 14 bin 578 olan suç sayısı geçen yılının aynı dönemine göre 11 bin 382’ye geriledi. Yani yüzde 22 oranında bir azalma meydana geldi."

        Vali Çeber, uyuşturucuyla mücadelede ise 2025'ün 10 ayında emniyet 1325, jandarmanın ise 90 operasyon düzenlediğini ve 1831 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

        Toplantının ardından emniyete ait dronlar basın mensuplarına tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

