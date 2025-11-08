Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde 10 yaşındaki Suriyeli Hasan İbrahim'i göremeyen ailesi, çocuklarını aramaya başladı.
Sulama kanalına düştüğü belirlenen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İbrahim, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
