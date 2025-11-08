Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 12:13
        Gaziantep'te sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Yalnızbağ Mahallesi'nde 10 yaşındaki Suriyeli Hasan İbrahim'i göremeyen ailesi, çocuklarını aramaya başladı.

        Sulama kanalına düştüğü belirlenen çocuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İbrahim, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

