        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 21:54 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:54
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takım maçları nedeniyle futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki ilk antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

