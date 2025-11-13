Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takım maçları nedeniyle futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki ilk antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.