        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        14.11.2025 - 20:48
        Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve pas çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

