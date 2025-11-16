Habertürk
        CHP Genel Başkanı Özel, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özel, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Giriş: 16.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 16.11.2025 - 22:54
        CHP Genel Başkanı Özel, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Özel, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep'te beraberindeki heyetle Nizip Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Doğan ile görüştü.

        İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özel, belediye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

        Ardından belediye önünde toplanan gruba hitap eden Özel, Gaziantep'te CHP'nin elinde olan tek belediyenin Nizip Belediyesi olduğunu hatırlattı.

        İktidar olmak için mücadele verdiklerini belirten Özel, el ele vererek bunu başaracaklarını kaydetti.

        CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

