Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle geleneksel sofra kültürü yaşatılıyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle kentin yöresel kumaş ve motifleriyle hazırlanan sofra bezleri aracılığıyla geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle geleneksel sofra kültürü yaşatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle kentin yöresel kumaş ve motifleriyle hazırlanan sofra bezleri aracılığıyla geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

        Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan proje protokolü kapsamında, kente özgü desenlerle üretilen sofra bezlerinin aile etkinliklerinde kullanılması teşvik ediliyor.

        Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, sofranın Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

        Sofranın sadece yemek yenen mekan olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren paylaşım alanı olduğunu ifade eden Çeber, şunları söyledi:

        "Sofra tüm ailenin hatta aile dışındaki herkesin bir araya geldiği, her konunun, dertlerin, sevinçlerin ve güncel konuların paylaşıldığı bir sosyalleşme alanıdır. Sofra bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Biz bu anlamda yöremize özgü kumaşlardan ve buraya özgü motiflerden sofra örtüleri yaptırdık. Bunları aile ziyaretlerimizde, Aile Yılı etkinliklerimizde ve kendimiz evlerimizde de kullanıyoruz."

        Çeber, ailelere yemeklerin geniş sofrada yenilmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

        "Sofra eskiden olduğu gibi bugün de bizleri birleştirsin. Her çocuk yemeğini kendi odasında bir bilgisayar veya televizyon ekranının önünde yemesin. Sofra denince akla paylaşmanın, bir arada olmanın, her türlü duygusal motivasyonun en üst düzeyde yaşandığı o manzaranın yeniden çok canlı hale gelmesi için uğraşıyoruz."

        - "Sofra kavramı gastronominin çok ötesinde"

        Gaziantep'in gastronomi kenti olmasının projeye ilgiyi artırdığını dile getiren Çeber, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Gaziantep, zengin yemek ve gastronomi kültürüyle sofraların en özenli kurulduğu şehirlerden biridir. Birbirinden lezzetli ürünler sofrada ikram edilir. Ancak sofra, gastronominin çok ötesinde bir anlam taşır. Geleneksel Gaziantep'e özgü birçok coğrafi işaretli ürün, yemek yenilmese bile sofra etrafında oturulup yapılan el işlerinde ortaya çıkar. Bu kentte sevinçler, dertler ve tüm duygular en çok o sofrada bir aradayken paylaşılır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti
        CHP Genel Başkanı Özel, Nizip Belediyesi'ni ziyaret etti
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kireçlenmeye karşı eksozom tedavisi yaygınlaşıyor
        Kireçlenmeye karşı eksozom tedavisi yaygınlaşıyor
        Ressam Mehmet Ali Doğan Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açtı
        Ressam Mehmet Ali Doğan Sanko Sanat Galerisi'nde sergi açtı
        Çocuklar, Şahinbey'in Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        Çocuklar, Şahinbey'in Çocuk Şenliği'nde eğlendi
        Güneydoğu Anadolu'nun hububat ihracatı 10 ayda 2,9 milyar dolara ulaştı
        Güneydoğu Anadolu'nun hububat ihracatı 10 ayda 2,9 milyar dolara ulaştı