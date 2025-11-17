Gaziantep'te "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle geleneksel sofra kültürü yaşatılıyor

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen "Sofra Aileyi Birleştirir" projesiyle kentin yöresel kumaş ve motifleriyle hazırlanan sofra bezleri aracılığıyla geleneksel sofra kültürünün yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan proje protokolü kapsamında, kente özgü desenlerle üretilen sofra bezlerinin aile etkinliklerinde kullanılması teşvik ediliyor.

Vali Kemal Çeber, AA muhabirine, sofranın Türk kültüründeki önemine dikkati çekti.

Sofranın sadece yemek yenen mekan olmadığını, aynı zamanda aile bireylerini bir araya getiren paylaşım alanı olduğunu ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"Sofra tüm ailenin hatta aile dışındaki herkesin bir araya geldiği, her konunun, dertlerin, sevinçlerin ve güncel konuların paylaşıldığı bir sosyalleşme alanıdır. Sofra bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Biz bu anlamda yöremize özgü kumaşlardan ve buraya özgü motiflerden sofra örtüleri yaptırdık. Bunları aile ziyaretlerimizde, Aile Yılı etkinliklerimizde ve kendimiz evlerimizde de kullanıyoruz."