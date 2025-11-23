Gaziantep FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Ligde son oynanan Zecorner Kayserispor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınma ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.