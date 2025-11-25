Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:09
        Gaziantep'te "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" düzenlendi
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz." dedi.

        Gaziantep'te çölleşme krizine karşı yapılan projeleri tanıtmak amacıyla "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" gerçekleştirildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliğinde, çölleşme krizine karşı alınan önlemlerle ilgili Panorama Müzesi'nde tanıtım programı düzenlendi.

        Program kapsamında "İklimin Değiştiremediği Kadın" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, programın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliklerinin olumsuz etkisinin, yaşanan don olayında da görüldüğünü dile getirdi.

        Fatma Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün iklim değişikliğiyle mücadelede biz 1,5 santigrat derecede dünya sıcaklığının artışını sabitlemek için mücadele ediyoruz. Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız don olayı da aslında bu iklim değişikliğinin bir etkisi. Sadece sıcaklık olarak düşünmemek lazım. Kışların da olumsuz etkilerini, örneğin don gibi bunun tarımda olumsuz etkilerini de yaşayacağımızı düşünürseniz, aslında ne kadar önemli bir sürecin bir parçası olduğumuzu ve dünyada bununla ilgili söz söyleyecek ülkelerin ve bu sinerjiyi yönetecek bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız."

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ise küresel sıcaklıkların birçok olumsuz duruma neden olduğunu anlattı.

        Toprak bozulmasının, dünya çapında yaklaşık 3,2 milyar insanı etkilediğini dile getiren Ekinci, iklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik kaybının ve arazi bozulmasının temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün de iklim değişikliği konusunda yenilikçi yaklaşımlarını geliştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

        Yenigün, iklim kriziyle mücadelede işbirliklerinin de önemli olduğunu belirtti.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise çölleşmenin gelecekte dünya için korkutucu bir gerçek olduğunu ifade etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kenti yeşil şehir yapmak için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Doğayı koruduğumuzda insanı koruyabiliyoruz. Bir şeyi bozmak istiyorsak da önce doğayı bozuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğine uygun çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayan Yapay Zeka Destekli Analiz ve Modelleme Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

