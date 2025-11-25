Gaziantep'te "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz." dedi.

Gaziantep'te çölleşme krizine karşı yapılan projeleri tanıtmak amacıyla "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliğinde, çölleşme krizine karşı alınan önlemlerle ilgili Panorama Müzesi'nde tanıtım programı düzenlendi.

Program kapsamında "İklimin Değiştiremediği Kadın" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, programın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliklerinin olumsuz etkisinin, yaşanan don olayında da görüldüğünü dile getirdi.

Fatma Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün iklim değişikliğiyle mücadelede biz 1,5 santigrat derecede dünya sıcaklığının artışını sabitlemek için mücadele ediyoruz. Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız don olayı da aslında bu iklim değişikliğinin bir etkisi. Sadece sıcaklık olarak düşünmemek lazım. Kışların da olumsuz etkilerini, örneğin don gibi bunun tarımda olumsuz etkilerini de yaşayacağımızı düşünürseniz, aslında ne kadar önemli bir sürecin bir parçası olduğumuzu ve dünyada bununla ilgili söz söyleyecek ülkelerin ve bu sinerjiyi yönetecek bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ise küresel sıcaklıkların birçok olumsuz duruma neden olduğunu anlattı.

Toprak bozulmasının, dünya çapında yaklaşık 3,2 milyar insanı etkilediğini dile getiren Ekinci, iklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik kaybının ve arazi bozulmasının temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.