        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 39 noktada sıcak çorba dağıtıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 39 noktada vatandaşlara sabahları çorba ikram ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:34
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 39 noktada sıcak çorba dağıtıyor
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurduğu 39 noktada vatandaşlara sabahları çorba ikram ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, fabrika vardiyasına yetişmeye çalışan işçiler ve okuluna giden öğrencilerin kahvaltı masraflarından tasarruf etmesi amacıyla günlük 15 bin kişiye sabah saat 6-7 arasında sıcak çorba dağıtıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan çorbaların hastaneler, organize sanayi bölgesi, yoğunluğun olduğu otobüs durakları ve üniversite bölgelerinde dağıtıldığı ifade edildi.

        Çorba ikram noktasından yararlanan Mustafa Demez, çalışma için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

        Fabrika işçisi Kadir Şermet de her gün fırsat buldukça ikram noktasından yararlandığını aktararak, "Hizmeti çok iyi buluyorum. Kimi gençler var durumları olmuyor sabah kahvaltısını çorbayla yapıyor ücretsiz bir şekilde. Sıcak çorba soğuk havalarda insanın içini ısıtıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

