Gaziantep'te 38 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 38 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi ilçede saklandığı adreste yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

