Gaziantep'te 38 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 38 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 38 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçlarından hakkında 38 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi ilçede saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.