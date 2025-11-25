Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi

        Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Aramalarda, Roma ve Bizans dönemine ait 222 parça sikke, 5 farklı figürde tarihi eser, firavun figürlü tarihi eser, yağ lambası ve yüzük ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu (2)
        Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu (2)
        Gaziantep'te karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
        Gaziantep'te karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
        Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
        Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
        Gaziantep'te kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim e...
        Gaziantep'te kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim e...
        AK Parti Gaziantep Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıkl...
        AK Parti Gaziantep Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıkl...
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Halep Valisi Azzam el-Garib'e ziy...
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan Halep Valisi Azzam el-Garib'e ziy...