Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi
Gaziantep'te bir araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 230 parça tarihi eser ele geçirildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Aramalarda, Roma ve Bizans dönemine ait 222 parça sikke, 5 farklı figürde tarihi eser, firavun figürlü tarihi eser, yağ lambası ve yüzük ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
