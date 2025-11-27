Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Yeşil Antep" projesi kapsamında 120 ağaç dikildi

        Gaziantep'te belediye ve valilik işbirliğinde hayata geçirilen "Yeşil Antep" projesi kapsamında ağaç dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:31
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Valiliği iş birliğinde başlatılan Yeşil Antep Projesi kapsamında Şahinbey ilçesi Saim Akınal Caddesindeki Emel-Sefer Anlaş ağaçlandırma alanında fidanlar toprağa dikildi.

        Fidan dikim töreninde hayırsever Anlaş ailesi ile ağaçlandırma çalışmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

        Ağaçlandıma çalışması kapsamında toplam 5 bin metrekare olan alana 120 yetişkin ağaç dikilerek can suyu verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vefat eden Sefer Anlaş'ın kendisi için çok kıymetli bir insan olduğunu söyledi.

        Ağaçları dikmek kadar korumanın da önemli olduğuna vurgu yapan Şahin, şöyle konuştu:

        "Ağacı dikmek çok kolay, ağacı korumak çok zor. Çok yüksek bir bakım istiyor. Bu şehrin doğası çok kıymetli. Buradaki kök salan her bir fidan kocaman ağaca dönüşecek. Bu bir hatıradır. Bu bir berekettir. Bu o kadar kıymetlidir ki gölgesinde oturduğumuz bir ağaç, sahresi yaptığımız bir ağaç bizim için çok önemlidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

