Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Abena), Semih Güler, Rodrigues, Melih Kabasakal (Dk. 45+1 Ndiaye), Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi (Dk. 65 Yusuf Kabadayı), Bayo (Dk. 74 Boateng)
ikas Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler (Dk. 76 Talha Ülvan), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko (Dk. 84 Legowski), Kerem Demirbay, Dragus (Dk. 84 Halil Akbunar), Emre Akbaba (90+2 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 85 Ampem), Umut Bozok (90+4 Saiz)
Goller: Dk. 10 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 88 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor), Dk. 90+6 Boateng (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 83 Orhan Ak (Teknik direktör) (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Thiam, Dk. 31 Emre Akbaba, Dk. 57 Stepanenko, Dk. 66 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 86 Maxim (Gaziantep FK)
