GÜNCELLEME 3- Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.

Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde bulunduğu değerlendirilen 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da çalışmaları olay yerinden takip etti.

Otomobildeki 4 kişiden 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, kayıp baba Halil Gündüz için arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması dolayısıyla sabaha kadar ara verildi.

- Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Araç içerisinde bulunan H.G. (42), isimli vatandaşımız ve 3 çocuk maalesef kanal içinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde başlanmıştır. Dalgıç ekipler marifetiyle kanalda arama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. AFAD, belediye, emniyet, jandarma ve sağlık birimlerimizin birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar bir vali yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımızın en kısa sürede bulunması için büyük bir gayret gösterilmektedir."