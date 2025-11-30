Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" başladı

        Gaziantep'te bu yıl yedincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:20
        Gaziantep'te "7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" başladı
        Gaziantep'te bu yıl yedincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun işbirliğinde düzenlenen organizasyon, Büyükşehir Belediyesi önünden start aldı.

        Bu yıl 28 ülke ve 53 şehirden, 118'i yabancı olmak üzere toplam 1498 sporcu katılım sağladı. Organizasyonda 1011 sporcu 10 kilometre, 487 sporcu ise 21 kilometre parkurunda ter dökecek.

        Yarış öncesi katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in 6 bin 317 şehidini bağrına bastığını, bu yarışın onların anısına yapıldığını söyledi.

        Şahin, "Atatürk'ün ya İstiklal ya ölüm dediği şehirde, Şahinbey'in torunlarısınız. Şehitkamil'in, Karayılan'ın torunlarısınız." diye konuştu.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gaziantep'in futboldaki başarısının yanında artık atletizm ile de öne çıkmaya başladığını belirtti.

        Karadağ, "Biz federasyon olarak elimizden geldiğince burayı daha fazla atletizm şehri yapmak için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu geleneksel bir yarış haline gelir." diye konuştu.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise yarışmacıları selamlayarak, gençlere her zaman hayallerinin peşinden koşması tavsiyesinde bulundu.

        Konuşmalarının ardından yarışlar start aldı.

