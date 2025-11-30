Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te düzenlenen "7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" tamamlandı

        Gaziantep'te bu yıl yedincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sona erdi.

        Giriş: 30.11.2025 - 16:35 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:35
        Gaziantep'te düzenlenen "7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu" tamamlandı
        Gaziantep'te bu yıl yedincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sona erdi.

        Organizasyona bu yıl 28 ülke ve 53 şehirden, 118'i yabancı olmak üzere toplam 1498 sporcu katılım sağladı. Koşuda 1011 sporcu 10 kilometre, 487 sporcuysa 21 kilometrelik parkurda ter döktü.

        Genel Klasman Erkekler Kategorisi 21 kilometrede Ali Kaya, 1 saat 2 dakika 51 saniyelik derecesiyle parkur rekorunu kırarak birinci, Sezgin Ataç ikinci, Ayetullah Aslanhan, üçüncü oldu.

        Kadınlarda 1 saat 12 dakika 2 saniyelik derecesiyle Ruken Tek birinci, Nursena Çeto ikinci, Bahar Yıldırım, üçüncülük elde etti.

        Genel Klasman Erkekler Kategorisi 10 kilometrede Enbiya Yazıcı birincilik ipini göğüslerken onu İsmail Taşyürek ve Mervan Haykır takip etti.

        Kadınlar 10 kilometreyi Pınar Demir birinci, Berfin Kaya ikinci, İnci Kalkan, üçüncü tamamladı.

        Törende ayrıca 21 kilometre genel klasmanın 27'ncilerine baklava ödülü verildi.

        Gazi Yarı Maratonu'na ilk günden beri katılan 75 yaşındaki Gazel Demiray'a ise onur kupası takdim edildi.

        Dereceye girenlere ödüllerini, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı verdi.

