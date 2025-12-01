Gaziantep'te inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren inşaatın şantiye alanında bulunan elektrik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Depoda bulunan bazı kimyasal maddeler yüzünden küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
