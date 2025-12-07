Habertürk
        Nizip'te Şahinbey Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Nizip'te Şahinbey Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:14
        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip'te yapılan Şahinbey Kültür Merkezi hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içerisinde tiyatro, konferans, sergi ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek merkez, vatandaşların kültürel faaliyetlere daha kolay erişebilmesini sağlayacak.

        Açıklamaya görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Nizip'e güzel bir merkezin kazandırıldığını ifade etti.

        Çeber, merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Nizip'e hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise merkez donanımlı olduğunu aktardı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezin ilçeye katkısı olacağını ifade etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kültür, sanat, spor, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, park, yol ve restorasyon alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da protokol üyeleri ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

        Daha sonra merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

